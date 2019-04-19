Экономика
Козак рассказал об экономических успехах КрымаИзвестия 16:01
Крым выходит на среднероссийские показатели по основным направлениям. Об этом в рамках V юбилейного Ялтинского экономического форума заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.
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Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
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Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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Музыка
Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет
Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко
Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
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Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Нетребко хотела дать два концерта в Берлинской филармонии 19 и 20 апреля.
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Происшествия
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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Общество
Закроют школы и сократят 700 учителей? Выясняем, что и как реорганизуют в образовании Перми
В Перми может начаться массовое объединение школ, в результате которого из 129 учреждений останется только 43, а почти 700 педагогов попадут под сокращение.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения
Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.
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Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Футбол
Альфонсо Дэвис: «Я все еще адаптируюсь к тренировкам в „Баварии“»
Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, как привыкает к мюнхенскому клубу после перехода из «Ванкувер Уайткэпс».
Обновлено в 16:25
Космос
Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Жители Забайкальска отстояли посёлок от степного пожара
Обновлено в 12:25
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Авто
Заводская BMW M5 против доработанной BMW M5: кто быстрее?
Против стоковой M5 Competition мощностью 625 лошадиных сил в заезде выставили M5, подготовленную британским ателье DMS.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено в 21:07
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
ASUS ушла с рынка Android-планшетов
Если верить инсайдерской информации, марка планшетов ASUS ZenPad уходит в историю С одной стороны, уход ASUS с рынка планшетных компьютеров неожиданный, с другой — закономерный.
Обновлено в 16:21
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Здоровье
Ученые доказывают существование загробной жизни
Специалисты Медицинской школы Университета Стоуни-Брук провели исследование, работающее в пользу доказательства существования загробной жизни.
Обновлено в 18:40
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13