Политика

Козак рассказал об авторе идеи федерализации МолдавииИзвестия 15:55

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Демократическая партия Молдовы (ДПМ) сама предложила урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации страны. Об этом сообщил «Коммерсант» в понедельник, 10 июня.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Козак сообщил о переданных в конверте предложениях молдавского олигарха

РБК18:18

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Lenta.ru19:56

Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии

Известия15:55

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию»

Коммерсантъ13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Политика

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Авто

Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Общество

Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США

У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Футбол

Детей Павла Мамаева не пустили к отцу в СИЗО

По словам адвоката футболиста, суд отклонил просьбу Павла встретиться с детьми. Мужчина не видел наследников уже больше полугода.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество

Жители домов на улице Нагорной в Корсакове 4 года живут в сырости

Первая проблема, которую собравшиеся озвучили мэру, является общей для всех этих домов. Касается она сырости в квартирах.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Небольшой самолет упал в Калифорнии

Обновлено в 17:24
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Наука

Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь

Эксперты предположили, что уже к концу нынешнего века людям придется переселиться на север из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге

Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Авто

Ателье Mansory представило улучшенный Bugatti Chiron

Интерьер не избежал внимания специалистов, и больше похож на кондитерскую, причем очень дорогую — сейчас Mansory продает такой доработанный Chiron с пробегом по цене 4 250 000 евро.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Пропавшая картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Обновлено в 19:09
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Георгиевич Плахотнюк
Молдавский политик, бизнесмен и олигарх. Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента. Считается, что Плахотнюк - самый влиятельный человек в Молдавии и якобы контролирует правительство, парламентское большинство и органы власти страны в целом. Он также принадлежит к числу богатейших людей Молдавии или даже является самым богатым в стране.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное