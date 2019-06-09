Политика
Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику МолдавииРИА Новости 17:35
Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.
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