Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику МолдавииРИА Новости вчера в 17:35

Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.

Политика Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену Депутат Верховной Рады Юрий Левченко считает, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить по обвинению в государственной измене.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Политика Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Авто Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.

Армия и оружие Украинский генерал: Обострение на Донбассе - воспитание Зеленского от Путина Генерал-лейтенант Романенко в интервью украинскому «Апострофу» заявляет, что обострение обстановки на Донбассе является своеобразным «воспитанием от Путина молодого верховного главнокомандующего (Зеленского)».

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Политика Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна» Уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%. «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — добавил президент.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Главред «Медузы» прокомментировал домашний арест Голунова Решение суда: Ранее Никулинский суд Москвы назначил журналисту Ивану Голунову домашний арест до 7 августа.