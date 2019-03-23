Козак рассказал, как удалось стабилизировать цены на топливоРИА Новости 07:04

Соглашения по стабилизации ситуации на рынке топлива сыграли свою роль и ситуацию с ценами на нефтепродукты удалось стабилизировать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями нефтяных компаний.

Козак рассказал, как удалось стабилизировать цены на топливо

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