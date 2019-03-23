Энергетика
Козак рассказал, как удалось стабилизировать цены на топливоРИА Новости 07:04
Соглашения по стабилизации ситуации на рынке топлива сыграли свою роль и ситуацию с ценами на нефтепродукты удалось стабилизировать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями нефтяных компаний.
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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»
БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 03:59
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Трамп назвал СМИ врагами народа
Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
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Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Компания Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, которая выйдет летом и будет работать только в США.
Обновлено вчера в 13:43
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
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Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
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Армия и оружие
Испытания летающего карабина показали на видео
В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика.
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Футбол
Евсеев сменит Кириченко в «Уфе»
Стало известно, какой клуб возглавит Вадим Евсеев, покинувший пост главного тренера хабаровского СКА. Он сменит в «Уфе» Дмитрия Кириченко.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Академик РАЕН оценил идею Милонова запретить трансжиры
Директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Виталия Милонова запретить использование трансжиров в пищевой промышленности.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Технологии
Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении
Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Политика
В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества
Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.
Обновлено в 07:20
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
Обновлено вчера в 10:20
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Андрея Малахова обвинили в избиении участницы «Дома-2»
Инцидент произошел во время съемок ток-шоу. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Андрея Малахова в избиении.
Обновлено вчера в 06:59
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Здоровье
В Роспотребнадзоре подвели итоги горячей линии по ОРВИ и гриппу
В Роспотребнадзоре подвели итоги горячей линии по ОРВИ и гриппу. За консультацией к специалистам обратились более 54,6 тысячи человек.
Обновлено в 03:06
Авто
Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей
Компания Renault объявила об отзыве в России 19 218 автомобилей. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом
Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 08:06
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Хоккей
Таварес признан первой звездой дня в НХЛ
Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший покер в игре с «Флоридой Пантерз» (7:5). Теперь на его счету 45 голов в ссезоне-2018/19.
Обновлено в 03:35