Энергетика

Козак рассказал, как удалось стабилизировать цены на топливоРИА Новости 07:04

Соглашения по стабилизации ситуации на рынке топлива сыграли свою роль и ситуацию с ценами на нефтепродукты удалось стабилизировать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями нефтяных компаний.
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Козак рассказал, как удалось стабилизировать цены на топливо

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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58

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Терра24 марта в 08:22

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Амур.инфо22 марта в 22:30
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Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Технологии

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Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
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Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
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Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
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Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

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Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

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О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии.
Обновлено в 07:19
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Андрея Малахова обвинили в избиении участницы «Дома-2»

Инцидент произошел во время съемок ток-шоу. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Андрея Малахова в избиении.
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Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
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Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший покер в игре с «Флоридой Пантерз» (7:5). Теперь на его счету 45 голов в ссезоне-2018/19.
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