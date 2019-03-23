Энергетика
Козак рассказал, как удалось стабилизировать цены на топливоРИА Новости 07:04
Соглашения по стабилизации ситуации на рынке топлива сыграли свою роль и ситуацию с ценами на нефтепродукты удалось стабилизировать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями нефтяных компаний.
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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»
БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Обновлено в 05:16
Энергетика
В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что запасы бензина в России выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, запасы дизельного топлива — на 30%.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Авто
Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года
Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Барселона» интересуется Промесом
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Экономика
Набиуллина: ЦБ не управляет и не планирует управлять курсом рубля
ЦБ РФ не использовал и не планирует использовать инструмент "бюджетного правила" для управления курсом рубля и в случае высокой волатильности на рынке будет приостанавливать покупки валюты не частично, а полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Авто
Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo
Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы
Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
ФАС намерена наказать Бориса Дубровского
Со слов заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрея Цариковского, ведомство передаст в правоохранительные органы документы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в антиконкурентном сговоре на аукционах по ремонту дорог в Челябинской области, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Игры
Sony запустит свое шоу о новинках для PlayStation
Шоу запустят в прямом эфире на YouTube, Twitch, Facebook и Twitter.
Обновлено 23 марта в 21:00
Экономика
Россиянам в апреле проиндексируют пенсии
Индексация затронет практически 4 миллиона пенсионеров, отмечает издание. Кроме того, с 1 апреля будет введен новый расчет НДС.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Пенсионерка получила ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ
Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Происшествия
14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его
Освободившийся недавно из СИЗО националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) избил своего 14-летнего сына.
Обновлено в 06:59
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Общество
В Сибае завершилось подтопление карьера
С 8 февраля ведется подтопление подземных выработок карьера. Работы планируется завершить 26 марта.
Обновлено в 06:22
Общество
Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье
Обновлено в 05:21