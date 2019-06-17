Козак проверил сообщения о росте цен на бензинРБК 12:45

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

с чего всё началось

В целом цены растут «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС», уточнил Джус. Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

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