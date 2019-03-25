Энергетика
Козак проведет совещание по корректировке налогового маневра 26 мартаRambler News Service 03:03
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 26 марта проведет совещание с главами российских нефтяных компаний по вопросу корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил RNS официальный представитель вице-премьера Илья Джус.
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Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта
Комсомольская правда05:58
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