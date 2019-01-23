Экономика
Козак проведет совещание по дифференциации тарифов на электроэнергиюЭкономика сегодня вчера в 23:22
Козак проведет в среду совещание, на котором будут обсуждаться предложения со стороны ведомств по дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, сообщили в аппарате вице-премьера РФ.
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Но в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение «с учетом реальных доходов населения».Коммерсантъвчера в 14:17
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Минэкономразвития и ФАС готовят предложения по соцнорме потребления электроэнергии
Агентство Строительных Новостейвчера в 06:18
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Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
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В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
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Греф ожидает, что ставки по ипотеке снизятся к концу года
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Ожидается, что ее запуск состоится в марте. Сейчас же, по данным издания, платформа TON готова примерно на 90%.
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Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля
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Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга
Эксперт подчеркнул, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.
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