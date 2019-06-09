Козак прокомментировал события в МолдавииПолитика Сегодня вчера в 19:04

Ситуация в Молдавии является исключительно внутриполитическим процессом, указал специальный представитель российского президента по развитию экономических отношений с республикой и вице-премьер России Дмитрий Козак.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Политика Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Политика Президент Албании отменил муниципальные выборы Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин рассказал, как оставил семью ради молодой девушки, передает НТВ. При знакомстве девушке было 17 лет.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Армия и оружие Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.

Политика Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.

Общество Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Шоу-бизнес Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.

Шоу-бизнес Александр Васильев назвал певицу Шер «проводником безвкусицы» Известный историк моды Александр Васильев в студии программы «Все к лучшему», которую ведет Юлия Барановская на «Русском радио», заявил, что некоторые звезды сегодня, к сожалению, стали «проводниками безвкусицы».

Общество WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.

Политика На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.

Происшествия Дом футболиста сборной Испании ограбили прямо во время матча Неизвестные ограбили дом испанского футболиста Альваро Мораты, пока тот принимал участие в матче с командой Фарерских островов в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Политика Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.