Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтьюRT на русском 10:44

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России. «Это техническая проблема, её не надо политизировать, периодически такое случается», — цитирует его ТАСС.

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

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