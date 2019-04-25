Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтьюRT на русском 10:44
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России. «Это техническая проблема, её не надо политизировать, периодически такое случается», — цитирует его ТАСС.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Музыка
В Воронеже на «Винзаводе» выступит группа Therr Maitz
В Воронеже 22 июня выступит популярная группа Therr Maitz во главе со своим лидером Антоном Беляевым.
Обновлено 23 апреля в 04:33
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Общество
Магнитогорский священник вернулся в храм после скандала
Обновлено в 10:04
Культура
Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта
Министерство культуры РФ предложит ВГТРК подготовить телевизионную документальную драму о Сергее Есенине к 125-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2020 году.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Подтвердившаяся корь стала причиной массовой вакцинации в школе №100
В Калининском районе ученики и преподаватели школы №100 проходят вакцинацию.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Игры
Игрок подсчитал, что все скины в MK 11 можно купить за 6440 долларов. Разработчик опроверг информацию
По подсчетам реддитора AccomplishedPoet8, на покупку всех скинов в Mortal Kombat 11 нужно потратить 6440 долларов.
Обновлено в 03:19
Общество
В Подмосковье по президентской программе заложили 50 школ
Обновлено в 10:40
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Авто
Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
В России стартовали продажи обновленного японского пикапа Isuzu D-Max.
Обновлено в 03:18
Авто
Компания Subaru выпустила 4-миллионный автомобиль
Согласно планам автопроизводителя, следующая генерация Subaru Outback вместе с Legacy 2020 модельного года будет выпущена на производственных мощностях завода в Индиане уже в конце июля 2019-го.
Обновлено в 10:17
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой
Обновлено в 10:30
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Экономика
ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54