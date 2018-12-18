Экономика

Козак предупредил о новом повышении цен на бензин с 1 января 2019
Актуальные комментарии
вчера в 11:46

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство ожидает рост цен на бензин с 1 января 2019 года, однако он не будет «галопирующим». Повышение будет не столь значительным благодаря договоренностям между правительством и энергетическими компаниями.
Актуальные комментариивчера в 11:46
Дмитрий Козак
Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо.
— Дмитрий Козак, российский политикВзгляд.ру вчера в 12:50

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
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