Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство ожидает рост цен на бензин с 1 января 2019 года, однако он не будет «галопирующим». Повышение будет не столь значительным благодаря договоренностям между правительством и энергетическими компаниями.

Козак предупредил о новом повышении цен на бензин с 1 января 2019

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