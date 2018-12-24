Экономика

Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона
РБК
14:27

В поручении Козака, которое опубликовала пресс-служба правительства, Федеральной антимонопольной службе вместе с Министерством промышленности и торговли предлагается до 31 января будущего года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий.
РБК14:27

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ФАС проведёт проверку на металлургических предприятиях

News.ru12:43

ФАС и Минпромторг проверят цены на металлопрокат и трубы

Комсомольская правда16:03

Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона

РБК14:27

В голосе нефтяников зазвучал металл

Коммерсантъ17:56

Правительство поручило провести антимонопольную проверку цен на металлопрокат и трубы

ТАСС12:32

Козак поручил ФАС и Минпромторгу проанализировать цены на трубную продукцию

Rambler News Service12:17

Нефтяные компании пожаловались правительству на рост цен на сталь и трубы

Ведомости14:03
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Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Обновлено в 20:05
Транспорт

Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Космос

В районе обрушения хабаровской сопки выявили аномалию

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть метеорит, сообщается на сайте научно-исследовательского центра.
Обновлено в 21:59
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 13:41
Политика

Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом

Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено в 22:00
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подал в октябре-ноябре к главному подрядчику «Первого канала», группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено в 21:11
Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Происшествия

Глава мордовской колонии уволен после сообщений о рабском труде женщин

Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей по итогам проверки сообщений о рабском труде осуждённых женщин.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

Обновлено в 15:31
Происшествия

Губернатор мексиканского штата погибла при крушении вертолета

Действующий губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо погибла в понедельник при катастрофе вертолета, сообщает канал Televisa.
Обновлено в 18:32
Общество

Голикова: прошедших диспансеризацию россиян начнут ставить на учет

По словам зампредседателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, врачи в обязательном порядке начнут ставить на учет и вести за ними наблюдение.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота

Корвет проекта 20380 "Громкий" во вторник передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 22:12
Политика

Бутину оставили в одиночной камере, несмотря на сделку со следствием

Срок содержания россиянки Марии Бутиной в одиночной камере в американской тюрьме продлили в очередной раз, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства в США Сергей Трепелков.
Обновлено в 18:55
Культура

Кевин Спейси записал обращение от лица героя «Карточного домика»

Запись сделана от лица его героя в сериале «Карточный домик» Фрэнка Андервуда и опубликована на YouTube.
Обновлено в 15:07
Общество

Нью-Йорк стал стремительно пустеть

Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

Трехлетний мальчик прошел около трех километров и самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае.
Обновлено в 11:37
Политика

Украинский генерал заявил об утрате Киевом поддержки Запада

Украина постоянно создает проблемы странам Запада и поэтому фактически утратила их поддержку, заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.
Обновлено в 21:36
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.
Обновлено в 20:19
Политика

Новым главой Росстата стал Павел Малков

Малков сменил на посту главы Росстата 60-летнего Александра Суринова, который руководил службой государственной статистики с декабря 2009 года.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Число жертв атаки боевиков в Кабуле возросло до 43

Обновлено в 23:19
Происшествия

СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке

Работу лагеря на Камчатке проверят после сообщений об издевательствах вожатого детского лагеря над своими подопечными.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Суд в США обязал КНДР выплатить $501 млн семье погибшего студента

Размер присужденной родственникам Отто Уормбиера компенсации составляет примерно 4% от общего объема экономики Северной Кореи Суд в США обязал КНДР выплатить семье американского студента Отто Уормбиера, скончавшегося после пребывания в северокорейской тюрьме, компенсацию в размере 501 миллиона долларов.
Обновлено в 18:37
Наука

Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации

Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено в 16:11
Политика

Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" Как сообщает РИА Новости, такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.
Обновлено в 23:13
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