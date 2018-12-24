Экономика

Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона
РБК
14:27

В поручении Козака, которое опубликовала пресс-служба правительства, Федеральной антимонопольной службе вместе с Министерством промышленности и торговли предлагается до 31 января будущего года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий.
РБК14:27

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Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона

РБК14:27

ФАС проведёт проверку на металлургических предприятиях

News.ru12:43

Нефтяные компании пожаловались правительству на рост цен на сталь и трубы

Ведомости14:03

Правительство поручило провести антимонопольную проверку цен на металлопрокат и трубы

ТАСС12:32

Компании жалуются на подорожание труб для скважин

Коммерсантъ12:26

Козак поручил ФАС и Минпромторгу проанализировать цены на трубную продукцию

Rambler News Service12:17

Козак поручил к марту просчитать необходимость корректировки налогового маневра в нефтянке

ПРАЙМ12:36
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Политика

Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО

Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 15:04
Энергетика

Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти упала сразу на 6,32% — фьючерс марки Brent с поставкой в феврале 2019 года стоит 50,42 доллара за баррель.
Обновлено в 14:05
Политика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Политика

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Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».
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Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Общество

На Сицилии активизировался вулкан Этна

В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено в 12:27
Политика

Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
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Происшествия

На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита

Обновлено в 08:04
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Происшествия

Террористы захватили правительственное здание в Кабуле

Террористы захватили правительственное здание в центре Кабула и удерживают заложников, 24 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 10:15
Общество

Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников

Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Глава РАО прокомментировал сообщения о сделке Федотова со следствием

Руководитель Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев считает попыткой манипуляции общественным мнением слухи о якобы заключенной экс-главой РАО Сергеем Федотовым сделке со следствием.
Обновлено в 15:09
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Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
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По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США.
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АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года

АвтоВАЗ намерен до 2026 года выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов.
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Финансы

Падение индексов Dow Jones и Nasdaq стало максимальным за 10 лет

Недельное падение фондовых индексов Dow Jones и Nasdaq составило 6,9% и 8,4% соответственно.
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Происшествия

СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.
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UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса

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Трехлетний мальчик прошел около трех километров и самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае.
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«Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере

Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.
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Президент США в своём Twitter рассказал, что находится в Белом доме и ждёт представителей Демократической партии, чтобы разрешить ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
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«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. После игры между хоккеистами уфимской команды произошел конфликт — как сообщает «СЭ», нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались друг с другом в раздевалке.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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