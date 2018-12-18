Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо.

Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо. Однако опасаться нового витка роста цен нет причин. Более того, опасения компаний выглядят беспочвенными.

Энергетика Энергетика Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа "Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.

Энергетика Энергетика Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ В марте 2012 года стоимость нефти достигала 130 долларов за баррель на фоне военного конфликта в Ливии, который вызывал перебои с поставками нефти.

Энергетика Энергетика Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.

Энергетика Энергетика Иран объявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа Ответственный сотрудник Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил, что в стране обнаружено четыре десятка новых месторождений нефти и газа – как «сухопутных», так и шельфовых.

Энергетика Энергетика Нефть не может закрепиться на психологической отметке в $60 Как отмечает эксперт, бумаги компаний ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть» и «Татнефть» продолжат снижаться в среднем на 1,6%. Как отмечает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, настроения на рынке нефти остаются прежними: на более или менее внятных попытках роста игроки продолжают избавляться от фьючерсных контрактов.

Энергетика Энергетика Жители Дона задолжали более 1 млрд рублей за газ С начала года компания ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" подала в суд более 12 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.

Энергетика Энергетика Сейм Литвы одобрил выкуп Клайпедского терминала СПГ Сейм Литвы утвердил поправки о выкупе Клайпедского терминала СПГ, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

Энергетика Энергетика Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Энергетика Энергетика Кувейт продает активы в Северном море Госфонд Кувейта объявил о намерениях продать 40% своих газовых активов в Северном море.

Энергетика Энергетика В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.

Энергетика Энергетика В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Энергетика Энергетика «Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Россия не планирует уменьшать объем экспорта нефти ESPO в январе Программа отгрузок нефти марки Urals на январь еще не составлена в окончательном виде.