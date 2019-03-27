Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынкаИзвестия 09:05

Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).

с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

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