Авто
Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынкаИзвестия 09:05
Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции. По его словам, автопроизводитель сосредоточится на сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось
Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).Коммерсантъвчера в 17:01
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Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Тарантас Ньюсвчера в 03:11
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
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Выяснилось, что риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в случае употребления красного мяса вырос в 1,18 и 1,26 раза соответственно.
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В Крыму задержаны 20 участников террористической организации
В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
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В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
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За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
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Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %
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Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
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Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
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Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти
Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
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Политика
Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме
Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Футбол
Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной
Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
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Экономика
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ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
В Астраханской области проводят учебные ракетные стрельбы
Сегодня на полигоне «Ашулук» проходят масштабные учения.
Обновлено в 08:17
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Футбол
Моуринью может стать наставником команды Головина
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Политика
План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну»
Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.
Обновлено в 14:32
Экономика
Telenor продает еще 5,7% акций Veon
Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telenor выставил на продажу 100 млн акций холдинга Veon (ранее – Vimpelcom), равные 5,7% капитала компании.
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Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
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Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38