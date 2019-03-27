Авто

Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынкаИзвестия 09:05

Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции. По его словам, автопроизводитель сосредоточится на сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Дмитрий Козак
Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось

«Осуждать стремление бизнеса к субсидиям бессмысленно»

Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).
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В правительстве подтвердили прекращение выпуска легковых Фордов в России

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Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
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В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

Обновлено в 15:21
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Ученые: Любители красного мяса рискуют умереть от любой причины

Выяснилось, что риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в случае употребления красного мяса вырос в 1,18 и 1,26 раза соответственно.
Обновлено в 16:34
Здоровье

Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания

Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено в 11:12
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В Крыму задержаны 20 участников террористической организации

В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:16
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Гагарина опубликовала фото без макияжа в честь своего дня рождения

Обновлено в 11:06
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Новым наставником «Уфы» стал Вадим Евсеев

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В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %

Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Энергетика

Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти

Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
Обновлено в 16:21
Политика

Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Футбол

Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной

Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
Обновлено в 14:38
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

В Астраханской области проводят учебные ракетные стрельбы

Сегодня на полигоне «Ашулук» проходят масштабные учения.
Обновлено в 08:17
Финансы

Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году

Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Футбол

Моуринью может стать наставником команды Головина

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Политика

План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну»

Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.
Обновлено в 14:32
Экономика

Telenor продает еще 5,7% акций Veon

Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telenor выставил на продажу 100 млн акций холдинга Veon (ранее – Vimpelcom), равные 5,7% капитала компании.
Обновлено в 08:25
Происшествия

«Коммерсантъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено в 03:25
Политика

Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

Обновлено в 04:38
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