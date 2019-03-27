Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в РоссииИзвестия 02:39

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). По его словам, причиной этого стали проблемы со сбытом продукции.
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