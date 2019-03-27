Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в РоссииИзвестия 02:39
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). По его словам, причиной этого стали проблемы со сбытом продукции.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.Коммерсантъвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:02, Ашберн
Авто
Новый BMW 1 Series: официальные фото и подробности
Обновлено в 02:14
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Энергетика
Цены на бензин в России заморозили до 1 июля
Производители нефтепродуктов согласились на предложение российского правительства заморозить цены на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Футбол
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019
Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд.
Обновлено вчера в 11:59
Культура
Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва
Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты
Huawei представила смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
В Москве растет количество многодетных семей
Семьи с 10 и более детьми дополнительно ежегодно получают 20 тысяч рублей в качестве подарка в Международный день семьи, 30 тысяч рублей ко Дню знаний и 20 тысяч рублей ежемесячно в поддержку многодетных матерей.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17
Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе
Обновлено в 02:38
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30