Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в РоссииИзвестия 02:39

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). По его словам, причиной этого стали проблемы со сбытом продукции.

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

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