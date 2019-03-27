Козак объявил об уходе Ford с российского рынка легковушекАМИТЕЛ 03:25

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с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

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