Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в РоссииРИА Новости 03:37
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант". По словам Козака, причиной, по которой компания приняла такое решение, стали проблемы со сбытом.
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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось
Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.Коммерсантъвчера в 17:01
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Обновлено вчера в 08:27
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Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
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Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%
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Обновлено вчера в 10:26