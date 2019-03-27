Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в РоссииРИА Новости 03:37

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант". По словам Козака, причиной, по которой компания приняла такое решение, стали проблемы со сбытом.

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

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