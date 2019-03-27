Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в РоссииРИА Новости 03:37

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант". По словам Козака, причиной, по которой компания приняла такое решение, стали проблемы со сбытом.
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Дмитрий Козак
Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось

«Осуждать стремление бизнеса к субсидиям бессмысленно»

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
Коммерсантъвчера в 17:01

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В правительстве подтвердили намерения Ford остаться в России только в сегменте LCV

Автостат05:51

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

ТАССвчера в 18:19

Ford откажется от производства легковых автомобилей в России

За рулем03:36

В правительстве подтвердили прекращение выпуска легковых Фордов в России

Журнал Авто.ру04:39

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

РИА Новости03:37

Ford намерен бросить самостоятельный бизнес в России

РЕН ТВвчера в 17:26

Козак: Ford останется в России только в сегменте LCV

Коммерсантъвчера в 17:17
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол

Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»

Обновлено в 05:11
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Технологии

Имена авторов названия новой эпохи в Японии будут засекречены

По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, правительство страны воздержится от раскрытия имен экспертов, работающих над вариантами новой эпохи, наступающей с восшествия на престол наследного принца Нарухито 1 мая, сообщает ЕНВ со ссылкой на телерадиокорпорацию NHK.
Обновлено вчера в 00:01
Хоккей

Чернышенко: ситуация со «Слованом» — позор, КХЛ это не устраивает

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию со «Слованом», который в сезоне-2018/19 занял последнее место в регулярном чемпионате КХЛ и зимой устроил массовую распродажу игроков.
Обновлено в 04:46
Экономика

«Русснефть» получила налоговые претензии на 2,3 млрд рублей

Налоговый орган доначислил "Русснефти" (MOEX: RNFT) по результатам выездной налоговой проверки в январе 2019 года налогов, пеней, штрафов на общую сумму 2,303 млрд руб.
Обновлено в 05:17
Авто

Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера

Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото

В аккаунте Наргиз Закировой появилось фото, на котором певица позирует с длинными волосами черного цвета.
Обновлено в 03:01
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу

Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Культура

Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Экономика

Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Вооруженные силы Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, ликвидировав высокопоставленных повстанцев, сообщает 27 марта Anadolu Ajansi.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Оренбуржье по факту гибели семьи на пожаре возбуждено уголовное дело

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Политика

Порошенко назвал Путина главным противником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля

В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Политика

На машину Гуайдо напали в Венесуэле

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Умер самый уродливый пес Великобритании

Пес по кличке Чейз, который считался самой уродливой собакой в Великобритании, умер в возрасте 16 лет от панкреатита.
Обновлено в 05:46
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни

Обновлено вчера в 10:26
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