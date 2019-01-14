Энергетика
Козак ответил на вопрос о росте цен на топливоГазета.Ru вчера в 04:18
Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2019 году роста цен не топливо не будет, передает РИА "Новости". По словам Козака, ФАС следит за тем, чтобы независимые АЗС не повышали цены.
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Мы не будем заключать новых соглашений при условии, что механизм работает эффективно. Мы очень надеемся, что от ручного механизма нам удастся отказаться, рынок останется стабильным, и нам удастся удержать динамику роста цен на уровне инфляции.
— Дмитрий Козак, российский политикRambler News Service вчера в 04:50
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Козак: принятые меры не позволят подняться ценам на топливо выше инфляции
Аргументы и Фактывчера в 05:24
Козак: Правительство старается удержать цены на топливо в пределах инфляции
Комсомольская правдавчера в 15:39
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Транспорт
«Коммерсант»: в Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Бизнесмены предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставках продуктов и росте расходов на логистику из-за изменений правил передвижения грузовиков в столице, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:01
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
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Обновлено вчера в 22:15
Общество
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Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
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ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в Радиотехбанке, зарегистрированном в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте ЦБ.
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Обновлено в 00:36
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Экономика
Гостиница «Пекин» в центре Москвы будет продана китайской компании
Как сообщает источник, покупатель планирует создать на части площадей гостиницы Центр китайской культуры.
Обновлено в 00:47
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Напомним, что сегодня, 30 января, был задержан сенатор Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.
Обновлено вчера в 13:18
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Новые поезда имеют сквозной проход через все вагоны, их вместительность больше на 15%.
Обновлено в 00:41
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Названы самые опасные для вождения страны
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Обновлено вчера в 15:15
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Bloomberg: Apple может выпустить iPhone с 3D-камерой
Компания Apple планирует выпустить iPhone с более продвинутой 3D-камерой.
Обновлено в 01:04
Общество
В России изменится методика оценки бедности
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, об этом РБК сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Полиция пока не объединила дела о кражах картины и шубы из Третьяковки
"Дела пока не объединяют, их ведут разные следователи", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:27
Политика
В МИД России назвали игрой установленные США сроки по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина
Специальный прокурор США Роберт Мюллер выступил против раскрытия материалов по делу в отношении Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.
Обновлено вчера в 17:34
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta Sport выше миллиона рублей
Компания «АвтоВАЗ» подняла стоимость авто Lada Vesta Sport выше 1 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Открывший стрельбу на Корсике найден мертвым
Мужчина, открывший огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика, был найден мертвым в своем доме.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Land Rover отказался от 3-дверного Range Rover SV Coupe
Британский автогигант Jaguar Land Rover отказался от выпуска самого дорого в истории Range Rover под названием SV Coupe.
Обновлено в 00:21
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору кефира
Специалисты Роскачества разработали детальные рекомендации по выбору кефира и рассказали, на что обратить внимание в первую очередь.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
На Украине призвали создать способное «бить вглубь России» оружие
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко рассказал, что «фиксация из космоса», осуществляемая западными союзниками, может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Стартап Wannaby запустил приложение для примерки кроссовок
Разработчики уверены, что приложение поможет покупателям и производителям, сократив число возвратов при покупках обуви онлайн.
Обновлено в 01:54
Политика
Омелян в день рождения съел торт в виде руин Кремля
Торт в виде руин Московского Кремля подарили на день рождения украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
День рождения русской водки: как появился главный миф о Менделееве
Сегодня, 31 декабря, отмечается день рождения русской водки — неофициальный праздник, связанный с тем, что в этот день в 1865 году знаменитый учёный Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
Обновлено в 01:48
Происшествия
СК завел дело на омских школьниц, которые надругались над сверстницей
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено вчера в 04:59
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Эксперты перечислили самые снежные города мира
Уточняется, что речь идет о населенных пунктах с населением выше 100 тысяч человек. Необычный рейтинг возглавили японские города.
Обновлено в 01:52