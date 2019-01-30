Энергетика

Козак ответил на вопрос о росте цен на топливоГазета.Ru 04:18

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2019 году роста цен не топливо не будет, передает РИА "Новости". По словам Козака, ФАС следит за тем, чтобы независимые АЗС не повышали цены.
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Козак ответил на вопрос о росте цен на топливо

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Козак: топливо дорожает в рамках соглашений с нефтяниками

News.ru04:36

Козак: Меры правительства позволят не допустить скачка цен на топливо

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Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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