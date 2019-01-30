Энергетика
Козак ответил на вопрос о росте цен на топливоГазета.Ru 04:18
Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2019 году роста цен не топливо не будет, передает РИА "Новости". По словам Козака, ФАС следит за тем, чтобы независимые АЗС не повышали цены.
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Происшествия
СК подтвердил задержание отца сенатора Арашукова
Следственный комитет России сообщил о задержании Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, в рамках расследования дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам
Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.
Обновлено в 03:58
Авто
АвтоВАЗ впервые поднял стоимость автомобиля Lada выше 1 млн руб
Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
СМИ назвали способ прочитать удалённые в WhatsApp сообщения
Daily Mirror назвал способ, как прочитать удалённые в WhatsApp сообщения.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки
Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Интернет
Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN
Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Highlander
Обновлено в 06:12
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Кино
Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве
Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норда» Владимира Горбенко.
Обновлено в 06:09
Происшествия
ТАСС: в администрации подмосковной Балашихи идут обыски
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:15
Общество
Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Обновлено вчера в 09:36
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании
Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.
Обновлено в 03:53
Общество
Врио мэра Белгорода извинился за то, что нахамил пенсионеру
Временно исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун извинился перед белгородцами и пенсионером, которому посоветовал слуховой аппарат.
Обновлено в 06:02
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Политика
В Минкомсвязи считают, что Telegram не просуществует долго
Мессенджер Telegram долго не просуществует. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 05:12
Космос
Космонавта Овчинина признали годным к новому полету на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин, из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" не долетевший в октябре до Международной космической станции, признан врачами годным к новому полёту, говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.
Обновлено в 05:41
Экономика
Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone
Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.
Обновлено в 01:48
Политика
Антикоррупционное бюро Латвии проводит обыск в кабинете мэра Риги
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду проводят процессуальные действия, в частности обыск, в кабинете мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы
Токио настаивает на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
Обновлено в 00:28
Транспорт
Депутаты предложили запретить водителям курить за рулем
Обновлено в 04:16