Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский назначил главой своей администрации юриста Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста олигарха Коломойского Богдана главой администрации президента.
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Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Обновлено в 14:55
Происшествия
Смерч в Польше повредил более сотни домов
Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Обновлено в 12:34
Хоккей
Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика
ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе
Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Авто
Обновленный Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Американский автомобильный гигант Ford в нынешнем году начал продажи обновленного седана Taurus, который доступен для китайского рынка.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке
Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
Украинская армия ликвидировала в Донбассе командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 05:26
Энергетика
Reuters сообщил о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
Планы по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» потерпели неудачу, сообщает Reuters со ссылкой на трех источников.
Обновлено в 11:21
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Интернет
Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10%
Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 на рендерах
Обновлено в 15:32
Политика
Журналисты «Коммерсанта» ушли из издания из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.
Обновлено вчера в 06:08
Здоровье
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Обновлено в 11:00
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Игры
В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2
GRID 2 доступна для бесплатного скачивания в Steam. Получить игру можно по ссылке, акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 14:40