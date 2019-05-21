Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России

Эхо Москвы18:04

Кабмин считает преждевременной тревогу независимых АЗС о возможном росте цен на бензин

ТАСС13:49

Козак призвал не тревожиться из-за возможного скачка цен на бензин

Коммерсантъ14:26

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

РБК14:13

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

РИА Новости13:55

Рост цен на топливо не грозит независимым АЗС — Козак

REGNUM15:39

Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин

Российская газета14:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:44
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Обновлено в 22:26
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Хоккей

Швеция — Латвия – 5:4, 20 мая 2019 года, обзор матча ЧМ-2019

Латвийцев спасли какие-то миллиметры, на которые конёк атакующего игрока зацепил синюю линию и шайба была засчитана — 4:4. Шведы остались в меньшинстве и уже готовились к овертайму, но сборной Латвии для сохранения шансов на попадание в четвёрку необходима была только победа в основное время.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 22:12
Политика

Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова за чрезмерные расходы на нужды правительства региона.
Обновлено в 15:14
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:52
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено в 14:55
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 21:50
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж

Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Мать 3-летнего мальчика обвинила 87-летнего свекра в растлении сына

Мать трехлетнего ребенка обвинила 87-летнего свекра в растлении сына.
Обновлено в 18:04
Музыка

Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Авто

Ford выпустит новый электрический кроссовер

Автомобилестроительная компания Ford намерена представить в нынешнем году новый концептуальный электрический кроссовер.
Обновлено в 08:39
Политика

Супрун призвала выгнать Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено в 20:39
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное