Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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