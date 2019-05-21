Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

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