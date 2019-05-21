Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК вчера в 14:13
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Бензин подорожает вопреки обещаниям властей: независимые АЗС выступили с ультиматумом
Московский Комсомолец11:00
Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России
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