Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России

Эхо Москвы18:04

Рост цен на топливо не грозит независимым АЗС — Козак

REGNUM15:39

Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин

Российская газета14:11

Козак призвал не тревожиться из-за возможного скачка цен на бензин

Коммерсантъ14:26

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

РБК14:13

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

РИА Новости13:55

Кабмин считает преждевременной тревогу независимых АЗС о возможном росте цен на бензин

ТАСС13:49
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

CNBC: США пригрозили Турции «жёсткими последствиями» при покупке С-400

В США пригрозили Турции «жёсткими последствиями», если Анкара в течение двух недель не откажется от покупки зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:56
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Футбол

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве

Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика

Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Экономика

Почему НПФ съедают пенсионные сбережения

По факту мой НПФ зачислил на счет всего 4,6%. Остальное ушло на вознаграждение управляющим компаниям, депозитарию и самому фонду.
Обновлено в 17:01
Авто

В Тольятти начнут производить электромобили

В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 04:46
Кино

Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Сегодня, 21 мая, кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево

Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Политика

Абхазская оппозиция приняла предложение президента перенести выборы

Оппозиция Абхазии приняла предложение президента перенести выборы на 26 августа, сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба.
Обновлено в 16:57
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся обновлений Android

Уточняется, что для Huawei будет доступна лишь версия Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.
Обновлено 19 мая в 23:24
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Футбол

Чех займет пост спортивного директора «Челси»

По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба.
Обновлено в 15:20
Происшествия

МВД предложило забирать машины у пьяных водителей

"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 15:51
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
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