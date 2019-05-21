Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Смерч в Польше разрушил более сотни зданий
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов прошел сильный смерч. Стихия привела к разрушению 120 зданий, в том числе 42 жилых домов.
Обновлено в 19:02
Авто
Кроссовер Audi Q5 получил гибридную установку
Общая мощность силовой установки Audi Q5 55 TFSI e quattro достигает 367 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента, при этом пиковая тяга приходится уже на 1250 об/мин. У кроссовера есть фирменная система полного привода — quattro с технологией ultra.
Обновлено в 06:45
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Общество
Роскомнадзор объяснил суть претензий к изданию «Тайга.инфо»
Ранее издание «Тайга.инфо» рассказало, что Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении за распространение нецензурной брани.
Обновлено в 11:33
Авто
Купеобразный кроссовер Cupra Formentor станет серийным в 2020 году
Новейший серийный купеобразный кроссовер Cupra Formentor уже со следующего года может поступить в продажу.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Хоккей
Илья Воробьев: «Рад, что сегодня „прорвало“ почти всех»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над командой Швеции в последнем матче ЧМ-2019 (7:4). — Первые десять минут у нас не получились, потом ребята лучше и лучше стали вкатываться.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.
Обновлено в 14:41
Политика
Васильева пригласила Путина на финал конкурса «Учитель года»
Министр просвещения Ольга Васильева пригласила президента РФ Владимира Путина на финал конкурса "Учитель года", который пройдет в Москве.
Обновлено в 06:01
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Политика
Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Технологии
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Экономика
Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира
Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за такой же период 2018 года. Для мира действия Москвы являются «плохим знаком».
Обновлено в 20:03
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Игры
Valve выпустит собственную игру в духе Dota Auto Chess
Компания Valve объявила о разработке собственной игры в духе Dota Auto Chess.
Обновлено в 19:56
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Кино
Муж Елизаветы Боярской станет Шерлоком Холмсом в новом сериале
Обновлено в 13:53