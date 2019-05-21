Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Оценить369
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено в 22:07
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован у себя на вилле на озере Комо по международному ордеру от российских властей, заявил РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.
Обновлено в 20:39
Общество
Правительство упростило порядок установления инвалидности
Правительство России утвердило новый, упрощённый порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:47
Хоккей
Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса»
Ранее сообщалось, что Тарасенко стал второй звездой дня НХЛ.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Гаджеты
HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710
Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Общество
В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки
В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки.
Обновлено в 22:25
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено в 21:12
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Политика
Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов
Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.
Обновлено в 17:26
Политика
«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.
Обновлено в 20:55
Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Врачи призвали женщин отказаться от средств интимной гигиены
Обновлено в 03:27
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17