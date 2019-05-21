Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензинInkazan вчера в 09:41
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц стоимость топлива уже выросла примерно на 20%.
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Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России
Эхо Москвывчера в 23:15
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Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию
Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который недавно вывели на финальные тесты, рассекретили фотошпионы.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева представила откровенный рассказ о родах
Первые признаки скорых родов появились, когда Виктория делала укладку в салоне.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Селянам пообещали новую доступную ипотеку
По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский назначил своего представителя в кабмине Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Геруса на должность представителя главы государства в кабинете министров.
Обновлено в 04:05
Политика
Apple исправила принадлежность Крыма в приложении «Карты»
Apple в своих «Картах» исправила принадлежности Крыма и маркирует его Россией, а не Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 04:02
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:51
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
В России святителя почитают особенно, называя Николаем Угодником.
Обновлено в 02:41
Энергетика
Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:25
Футбол
Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны
Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено вчера в 01:22
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках коллег
Подписчики популярного ресурса Reddit, работающие сфере медицины, поделились с другими блогерами самыми страшными ошибками, которые когда-либо совершали их коллеги.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Глава администрации Зеленского: По Гройсману никто плакать не будет
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что отставка премьера Владимира Гройсмана, если она последует, никаких проблемы для жизни страны не повлечет.
Обновлено в 04:10