Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензинРБК 14:13
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Хоккей
Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Экономика
В США выросли продажи жилья на вторичном рынке
В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц.
Обновлено в 02:54
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Офицеры ВСУ попались на краже снарядов
Военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, которые имеют отношение к хищению свыше 270 артиллерийских снарядов.
Обновлено в 16:49
Наука
Изменился эталон измерения массы
Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской
В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Интернет
Microsoft выпустила новое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Обновлено в 16:20
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе
Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Политика
США ввели новые санкции против России
Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Обновлено в 10:31
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03