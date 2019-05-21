Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензинРИА Новости 13:55
Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
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