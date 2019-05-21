Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензинРИА Новости 13:55
Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Читать в источнике
Оценить356
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Авто
Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e
Обновлено в 05:16
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Джонни Депп уличил бывшую жену Эмбер Херд в «нарисованных синяках»
Актер заявил, что в момент подачи против него иска в мае 2016 года, Херд явилась в суд с «нарисованными синяками».
Обновлено в 10:27
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика
В Воронеже ждут Дмитрия Медведева
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский назначил Шефира первым помощником
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Футбол
Штаб Бердыева требует от «Ростова» порядка 100 млн рублей
По информации «СЭ», сумма задолженности составляет около 100 млн рублей.
Обновлено в 11:36
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Ликвидация командира ДНР попала на видео
Украинские военные сняли на видео с беспилотника ликвидацию командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова в Донецкой области.
Обновлено в 07:52
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Музыка
Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении
Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса.
Обновлено в 17:18
Футбол
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
Как сообщает Sky Sports, 37-летний вратарь будет назначен спортивным директором клуба, за который он выступал 11 лет.
Обновлено в 15:03
Авто
За 63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing просят 1 миллион долларов
За автомобиль просят один миллион долларов, что, по мнению текущего владельца оправдано — всего было выпущено 308 таких машин.
Обновлено в 09:58
Футбол
«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка России
Обновлено в 11:42
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Хоккей
Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56