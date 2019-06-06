Энергетика
Козак оценил ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»НТВ вчера в 10:35
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью НТВ рассказал, как он оценивает ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба». По его словам, эта ситуация не нанесла большой урон репутации России.
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Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Политика
СП: Минздрав не смог выполнить майские указы в полной мере
Как ранее писал News.ru, майские указы, связанные с повышением зарплаты младшему и среднему медперсоналу, почти полностью выполнены и говорить о срыве исполнения программы неверно.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Экономика
Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами
"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Общество
Эрнст призвал блокировать иностранные хранилища пиратского контента
Речь идёт о пяти крупных CDN, хранилищах, расположенных за пределами Российской Федерации, от которых запитываются все витрины пиратских сайтов, - отметил Эрнст.
Обновлено в 04:19
Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ благоустроят Южно-Сахалинск и Геленджик
«Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ пообещали властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска.
Обновлено в 05:33
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено вчера в 16:33
Интернет
В Microsoft Excel встроили котировки акций и валют в реальном времени
Среди новых — инструмент «Акции», который показывает курс биткойна, валюты, информацию о деятельности компании и паевые инвестиционные фонды.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
«Оренбург» планирует проводить матчи на стадионе в Самаре
"Оренбург" в следующем сезоне не сможет проводить матчи на домашнем стадионе.
Обновлено в 04:52
Футбол
Месси не верит в победу Аргентины в Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не верит, что его национальная команда способна выиграть Кубок Америки в этом году.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
Обновлено в 05:30
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика
Хроника ПМЭФ-2019: Тверская область привлекает большие инвестиции
По итогам первого дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге делегация Тверской области провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.
Обновлено в 04:59
Космос
Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье
Сборочное производство космических аппаратов будет создано на территории Щелковского городского округа до 2023 года.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Экономика
Кудрин на ПМЭФ призвал предпринимать меры для роста экономики
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что необходимо предпринять меры для роста уровня экономики РФ.
Обновлено вчера в 02:36
Наука
Ученые выяснили, как появился секс
Многоклеточные организмы могли отказаться от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения заразных клеток рака.
Обновлено в 05:50