Козак оценил ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»НТВ вчера в 10:35

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью НТВ рассказал, как он оценивает ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба». По его словам, эта ситуация не нанесла большой урон репутации России.

Козак оценил ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»

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