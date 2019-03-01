Энергетика
Козак назвал стабильной ситуацию на российском рынке топливаNews.ru вчера в 10:45
По словам Козака, в кабмине уверены в отсутствии необходимости в настоящее время в ручном управлении с помощью индивидуальных соглашений. При этом прекращение действия соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо не означает отказ правительства от сдерживания цен, уточнил чиновник.
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Козак назвал стабильной ситуацию с розничными ценами на бензин в России
Экономика сегоднявчера в 10:03
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Общество
Власти Иркутска: МЧС не предупредило о наводнении
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия
Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов
Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке
Обновлено в 01:14
Здоровье
В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой
На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
В сообщении отметили, что керамическая кружка, созданная по образцу кружки президента России, стала настолько популярной, что сотни магазинов уже выставили на продажу свои товары и не менее ста заказов поступили в компанию Taobao.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске полностью ликвидирован
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
Федун: эталон для «Спартака» - это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, на кого должен равняться тренер "красно-белых" Олег Кононов при построении командной игры.
Обновлено в 01:57
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов»
Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье
Паллиативное лечение будет обеспечено безнадежно больным в Мексике
Парламент Мексики единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное, то есть поддерживающее и избавляющее от боли лечение.
Обновлено в 00:11
Футбол
«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Лэмпарда
Официально о назначении 41-летнего англичанина будет объявлено в ближайшие часы. Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы
Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 01:00