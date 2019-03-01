Энергетика

Козак назвал стабильной ситуацию на российском рынке топливаNews.ru вчера в 10:45

По словам Козака, в кабмине уверены в отсутствии необходимости в настоящее время в ручном управлении с помощью индивидуальных соглашений. При этом прекращение действия соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо не означает отказ правительства от сдерживания цен, уточнил чиновник.
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Козак: цены на топливо растут значительно медленнее инфляции

Вести ФМвчера в 14:05

Козак назвал стабильной ситуацию на российском рынке топлива

News.ruвчера в 10:45

Козак оценил ситуацию на рынке топлива в России

Парламентская газетавчера в 10:37

Козак назвал стабильной ситуацию с розничными ценами на бензин в России

Экономика сегоднявчера в 10:03

Подготовлен законопроект для сдерживания цен на авиакеросин - Козак

Интерфакс - Россиявчера в 09:28

Козак: рост цен на бензин за шесть месяцев этого года составил 2,3%

ТАССвчера в 10:19
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Общество

Власти Иркутска: МЧС не предупредило о наводнении

Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа

Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Космос

Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца

Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Путешествия

Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов

Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке

Обновлено в 01:14
Здоровье

В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой

На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

В сообщении отметили, что керамическая кружка, созданная по образцу кружки президента России, стала настолько популярной, что сотни магазинов уже выставили на продажу свои товары и не менее ста заказов поступили в компанию Taobao.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске полностью ликвидирован

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
Обновлено вчера в 19:49
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

Федун: эталон для «Спартака» - это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, на кого должен равняться тренер "красно-белых" Олег Кононов при построении командной игры.
Обновлено в 01:57
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов»

Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье

Паллиативное лечение будет обеспечено безнадежно больным в Мексике

Парламент Мексики единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное, то есть поддерживающее и избавляющее от боли лечение.
Обновлено в 00:11
Футбол

«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Лэмпарда

Официально о назначении 41-летнего англичанина будет объявлено в ближайшие часы. Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы

Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 01:00
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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