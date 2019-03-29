Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» РоссииРБК 04:01
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
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Козак анонсировал отсрочки усложняющих работу бизнеса регуляторных изменений
Rambler News Service04:58
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Общество
Великобритания повысит стоимость виз
Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Футбол
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Происшествия
Семью из трех человек зарезали в Хабаровске
Обновлено в 03:52
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре
Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся через четыре дня после свадьбы
Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы.
Обновлено в 02:59
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые провоцируют инфаркт
Отмечается, что ограничить потребление продуктов из данного списка, чтобы не заполучить проблемы со здоровьем, кардиологи рекомендует вообще всем, а не только людям имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
В США внесен проект о запрете поставок F-35 Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии
Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено".
Обновлено в 04:54
Технологии
Компания Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle
Американская компания Boston Dynamics опубликовала видео с участием обновленного робота-грузчика, который получил название Handle.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Авто
Это просто Роллс-Ройс среди минивэнов: британцы пишут про Aurus
Иностранные журналисты отметили ряд стилистических особенностей автомобиля, несвойственных современным минивэнам, но пришедшимся очень кстати на роскошном минивэне.
Обновлено в 04:40
Общество
Извержение вулкана в Мексике запечатлели на видео
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль. Зрелище одновременно красивое и такое же пугающее.
Обновлено 27 марта в 11:18
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00