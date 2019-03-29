Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» РоссииРБК 04:01

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
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с чего всё началось

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

Правительство разрабатывает законопроект, согласно которому любые законы, грозящие издержками для бизнеса, будут вступать в силу только после завершения переходного периода.
РБК04:01

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Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

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«А то завтра законный бизнес сделают незаконным»: Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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