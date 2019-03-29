Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» РоссииРБК 04:01
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
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Сейчас вполне законную экономическую деятельность завтра делают незаконной.
— Дмитрий Козак, российский политикЦарьград 04:33
с чего всё началось
Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.РБК04:01
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Козак анонсировал отсрочки усложняющих работу бизнеса регуляторных изменений
Rambler News Service04:58
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Здоровье
Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа
Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
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Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Политика
Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая
Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
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Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
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Общество
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
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Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти
Сегодня, 29 марта, в России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти, инициатором которых стал сенатор Андрей Клишас.
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В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
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Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в назначении на пост главного тренера Жозе Моуринью.
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Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено в 09:42
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Общество
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Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от гражданства Украины
В феврале 2018 года от украинского гражданства отказалась первый заместитель главы МВД Украины Эка Згуладзе.
Обновлено в 18:32
Политика
Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 18:13
Политика
Порошенко, Зеленский и Тимошенко не приедут на теледебаты
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием
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Экономика
Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год
Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова
Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
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Политика
Почему британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании в третий раз отверг предложенную Терезой Мэй сделку по выходу из ЕС.
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Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07