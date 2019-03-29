Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» РоссииРБК 04:01

Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.

с чего всё началось

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

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