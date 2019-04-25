Политика
Козак обсудит качество российской нефти с представителями БелоруссииRambler News Service 05:30
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак проведет 25 апреля 2019 года встречу с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет осуждаться качество поставляемой в Белоруссию российской нефти.
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