Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензинКоммерсантъ вчера в 13:45
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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Политика
Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области
Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Представленный вчера общественности Игорь Бабушкин сегодня подал заявление в избирательную комиссию.
Обновлено в 03:52
Политика
Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
Обновлено в 00:54
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
В Kia утверждают, что дебют обновленного седана состоится совсем скоро, и мы, вероятно, увидим автомобиль во всей красе до конца месяца.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Политика
МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле
Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам.
Обновлено в 04:22
Политика
Песков оценил возможность расширения «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о расширении «нормандского формата» вряд ли возможно.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Футбол
Колобков назвал футбол главным видом спорта в России
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.
Обновлено в 03:55
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Обновлено вчера в 14:05
Политика
В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:05
Политика
Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»
Обновлено в 03:07
Музыка
Умер легендарный музыкант Доктор Джон
Обновлено в 01:44
Политика
Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области
Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега
Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Экономика
Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов
Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
Обновлено в 03:44
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины
В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34