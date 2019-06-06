Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензинКоммерсантъ 13:45

На сегодняшний день из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашения после 1 июля, нет.

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

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