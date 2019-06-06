Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензинКоммерсантъ 13:45

На сегодняшний день из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашения после 1 июля, нет.

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Общество Восстановлена хронология отравления Алибасова Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.

Общество Верховный суд фактически отменил срок давности Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Политика Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Политика Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.

Политика Путин узнал мнение Пашиняна о российских туристах В рамках Петербургского международного экономического форума президент России принял в Стрельне премьер-министра Армении.

Хоккей Сушинский может покинуть «Авангард» Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.

Футбол СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу «Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Экономика В России увеличат размер материнского капитала Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.

Политика Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.

Авто Названы самые незащищенные от угона в России автомобили Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.

Экономика Топилин назвал регионы с самым бедным населением По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».

Футбол Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Нидерланды — Англия 0:1 (1-й тайм) Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.

Происшествия Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии В апреле 2018 года Панкратов-Черный попал в больницу после того, как у него обнаружили заболевание, грозящее потерей подвижности руки.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.

Происшествия ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.

Игры Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.