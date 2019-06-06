Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензинКоммерсантъ вчера в 13:45

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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Соглашение о заморозке цен на бензин продлевать не собираются

Gazeta.SPbвчера в 15:56

Козак: оснований для продления соглашений по топливу после 1 июля на данный момент нет

ТАССвчера в 12:55

Козак не увидел предпосылок к продлению заморозки цен на бензин

РБКвчера в 14:22

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Коммерсантъвчера в 13:45

Козак не видит оснований продлевать соглашения с нефтяниками по ценам на топливо

ПРАЙМвчера в 12:41

Козак заявил, что соглашение о заморозке цен на бензин продлевать не будут

Фонтанка.Рувчера в 15:23

Власти не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Говорит Москвавчера в 12:51
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