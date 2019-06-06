Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензинКоммерсантъ 13:45

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Политика В США предупредили о рисках конкуренции с Россией в Арктике «Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе, посвящённом интересам национальной безопасности США.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Происшествия В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Общество Американский суд потребовал от Осиповой вернуть детей из России в США Федеральный окружной суд Канзаса потребовал, чтобы россиянка Богдана Осипова, приговорённая к семи годам ареста, оказала содействие в возвращении своих детей из России в США в качестве условия освобождения.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Игры Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».

Космос «Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

Армия и оружие В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Армия и оружие Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Происшествия У острова Русский затонул катер с пассажирами Во Владивостоке у острова Русский затонул катер с четырьмя пассажирами. Троих удалось спасти, еще одного ищут спасатели.

Политика Три партии заявили о планах участвовать на выборах главы Забайкалья Региональные отделения трех политических партий уведомили Избирательную комиссию Забайкальского края о намерении выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах главы региона 8 сентября.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Происшествия Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.

Религия Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш» Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Музыка Умер американский музыкант Доктор Джон Певец и композитор Малколм Джон Ребеннэк — младший, известный под псевдонимом Доктор Джон, умер в возрасте 77 лет в результате сердечного приступа.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.

Общество Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.

Космос На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ» На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.

Хоккей Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.