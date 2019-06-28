Ситуация на рынке топлива в России в целом стабильная, за полгода рост цен на бензин составил 2,3 процента, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у председателя Правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Козак оценил ситуацию на рынке топлива в России

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