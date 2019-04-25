Политика
Козак обсудит качество российской нефти с представителями БелоруссииRambler News Service 05:30
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак проведет 25 апреля 2019 года встречу с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет осуждаться качество поставляемой в Белоруссию российской нефти.
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Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Экономика
МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли
Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море
Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Политика
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч
После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Финансы
Минфин Украины заявил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд, пишут в четверг, 25 апреля, «Украинские новости».
Обновлено в 13:43
Общество
Собянин открыл сезон городского велопроката
Обновлено в 08:35
Политика
Макрон хочет снизить подоходный налог
Президент Франции заявил, что он хочет понизить финансовую нагрузку на работающих граждан через снижение подоходного налога.
Обновлено в 14:30
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Политика
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Космос
Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд
Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 11:48
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Кино
Вышел новый трейлер «Людей в черном: Интернэшнл»
Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала на YouTube новый трейлер фантастического фильма "Люди в черном: Интернэшнл".
Обновлено в 09:45
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Здоровье
Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве
В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
Обновлено в 10:10
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено в 15:05
Наука
Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики
В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
Обновлено в 08:32