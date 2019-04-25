Политика
Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреляRT на русском 07:22
Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак. По его словам, 26 апреля пройдут трёхсторонние переговоры с участием Польши.
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Общество
На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills
Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:23
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено в 10:23
Авто
Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекречен экспертами
В Сети опубликовали детали о новом китайском пикапе Changan Kaicene F70.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Челябинске осудили мужчину, избившего пятиклассника в школе
В Челябинске осудили 47-летнего мужчину, угрожавшего убить пятиклассника в школе.
Обновлено в 01:36
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Общество
Онлайн-ритейл в 2019 г.: клиент превыше всего
Исследовательская компания Forrester опубликовала доклад об актуальном состоянии и перспективах онлайновой розничной торговли, подготовленный в сотрудничестве с американской Национальной федерацией ритейла (National Retail Federation, NRF).
Обновлено в 07:00
Общество
Когда дети приносят деньги
По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Игры
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей
Обновлено в 07:45
Кино
Вышел новый трейлер «Людей в черном: Интернэшнл»
Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала на YouTube новый трейлер фантастического фильма "Люди в черном: Интернэшнл".
Обновлено в 09:45
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Футбол
Адвокат Мамаева: «Попросили судью сделать перерыв до 6 мая»
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что завтра, 26 апреля, судебного заседания не будет.
Обновлено в 12:05
Кино
Стали известны некоторые призы ММКФ
Обновлено в 06:20
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Футбол
Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе
Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Общество
В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ
Около 30-35 школ начнут строить в Московской области в 2020 году, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Футбол
Ромелу Лукаку: «Мечтаю когда-нибудь сыграть в серии А»
Обновлено в 06:26
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Технологии
Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 11:28
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Твери загорелась трапезная Покровского храма
Вечером 25 апреля в Твери начался пожар в трапезной Покровского храма.
Обновлено в 12:15
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась защитить Москву от санкционных нападок Вашингтона.
Обновлено в 08:05
Наука
Потеря даже 16 минут сна негативно отражается на работе
Если люди не получают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.
Обновлено в 06:10