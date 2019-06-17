Энергетика
Козак изучил информацию о росте цен на бензинLenta.ru 14:59
Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах резко выросли розничные цены на бензин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться с ситуацией.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».
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