Козак изучил информацию о росте цен на бензинLenta.ru 14:59

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах резко выросли розничные цены на бензин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться с ситуацией.

Козак изучил информацию о росте цен на бензин

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