Энергетика
Козак исключил снижение цен на бензин в РоссииРБК 08:25
Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.
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В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ 09:41
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Энергетика
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Обновлено в 11:24
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Спорт
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Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве
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В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах
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